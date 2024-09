Homem é encontrado morto em supermercado em São Gonçalo

Homem é encontrado morto no banheiro do mercado - Foto: Divulgação

Um idoso foi encontrado morto, na tarde desta sexta-feira (06), na filial do Assaí Atacadista, localizado na Estrada Raul Veiga, em São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi ao local e realizou o recolhimento do corpo.

Edson Menezes, de 62 anos, foi encontrado já sem vida no banheiro para clientes da loja. O espaço precisou ser fechado para recolhimento do corpo. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.

De acordo com os Bombeiros, o corpo de Edson Menezes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo.

A empresa, em nota, informou que "nesta sexta-feira (6/9), um(a) cliente faleceu no banheiro da loja Assaí Alcântara Raul Veiga, em São Gonçalo (RJ). A equipe foi alertada por outro(a) cliente sobre uma pessoa caída no local e, imediatamente, acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente e confirmou o óbito. Em respeito aos(às) familiares, a unidade foi fechada para a atuação das autoridades, sendo reaberta apenas no final da tarde, após a liberação dos oficiais. O Assaí lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição para colaborar com as investigações."