Acidente entre carro e moto deixa feridos na BR-101

Na tarde da última quinta-feira (5), por volta das 15h30, uma colisão frontal entre um carro e uma moto deixou três pessoas feridas na BR-101, no km 495, próximo a Angra dos Reis, sentido Rio de Janeiro. Duas das vítimas sofreram lesões graves.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Honda HR-V Touring e uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX. O motorista do carro, de 43 anos, sofreu apenas ferimentos leves. No entanto, a condutora da motocicleta, de 26 anos, e sua passageira, de 43 anos, tiveram ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Japuíba para atendimento médico. A PRF foi acionada e a Polícia Civil apura as causas do acidente.