Governo do Estado anuncia mudanças na cúpula da Polícia Civil e nas delegacias de SG e região

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (05) os nomes dos novos delegados que irão compor a cúpula da Polícia Civil. Entre as distritais, foram anunciadas as chegadas de novos delegados para todas as delegacias de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá. As mudanças foram anunciadas após a nomeação do novo secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, que assumiu o cargo após a demissão de Marcus Amin na última terça-feira (3).

Curi já iniciou um processo de reestruturação interna, promovendo trocas em diversos cargos importantes. A nomeação de novos delegados titulares e adjuntos nas delegacias do estado foi formalizada através do Boletim Interno da Polícia Civil. Entre as principais mudanças estão as nomeações nas delegacias distritais de São Gonçalo e Niterói, com destaque para a substituição da delegada Bárbara Lomba na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói. A Deam de São Gonçalo ainda não passou por alterações.

Confira os novos delegados:

São Gonçalo:

• 72ª DP (Mutuá): Dr. Fabio Luiz da Silva Souza

• 73ª DP (Neves): Dr. Lauro Cesar Lethier Rangel

• 74ª DP (Alcântara): Dr. Marcello Braga Maia

• 75ª DP (Rio do Ouro): Dr. Fábio Oliveira Barucke

Niterói:

• 76ª DP (Centro de Niterói): Dr. Luiz Henrique Marques Pereira

• 77ª DP (Icaraí): Dr. Vilson de Almeida Silva

• 78ª DP (Fonseca): Dr. Jefferson Ferreira Do Nascimento

• 79ª DP (Jurujuba): Dr. Eliezer Lourenço Costa.

• 81ª DP (Itaipu): Dr. Deoclecio Francisco de Assis Filho.

• Deam Niterói (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher): Dra. Elisa Borboni de Andrade, substituindo Bárbara Lomba.

Maricá:

• 82ª DP (Maricá): Dr. Cláudio Vieira de Campos

Tanguá:

• 70ª DP (Tanguá): Dr. Filipi Poeys Lima

Cúpula da Polícia Civil:

Além das alterações nas delegacias, o governo também anunciou a nova composição da cúpula da Polícia Civil. Confira os principais cargos:

• Secretário de Estado de Polícia Civil: Felipe Lobato Curi

• Diretor Geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa: Alexandre Herdy Barros Silva

• Subsecretário de Inteligência: Carlos Antonio Luiz de Oliveira

• Diretor Geral do Departamento-Geral de Polícia do Interior: Pedro Henrique Brandão Medina

• Diretor Geral do Departamento-Geral de Polícia da Baixada: Antenor Lopes Martins Junior

• Diretor Geral do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro: Edson Henrique Damasceno

• Diretor Geral do Departamento-Geral de Polícia Especializad: Andre Luiz de Souza Neves