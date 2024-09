Lotofácil da Independência sorteará prêmio de R$ 200 milhões

Com tanto dinheiro em mãos, a pergunta inevitável é: "O que fazer com essa fortuna?" - Foto: Layla Mussi

Imagine acordar um dia com R$ 200 milhões na conta! Com uma fortuna dessa, as possibilidades são praticamente ilimitadas: você poderia viajar pelo mundo, realizar sonhos grandiosos e garantir o futuro de sua família. E essa chance pode estar mais próxima do que você imagina. Na próxima segunda-feira (9), a Lotofácil da Independência oferece uma oportunidade imperdível para os apostadores, com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, que não acumula. As apostas, a partir de R$ 3, podem ser feitas tanto presencialmente nas casas lotéricas quanto online até às 18h do mesmo dia. O sorteio será realizado às 20h.

O sorteio será realizado às 20h | Foto: Layla Mussi

O desafio maior é acertar sozinho os 15 números sorteados, uma tarefa com a probabilidade de 1 em 3,3 milhões. Como o concurso é especial, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os que acertarem 14.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador que aplicar o valor total do prêmio de R$ 200 milhões na poupança terá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 1,17 milhão.



Com tanto dinheiro em mãos, a pergunta inevitável é: "O que fazer com essa fortuna?". Para muitos apostadores, no entanto, a resposta já está na ponta da língua.

"Eu compraria uma casa, garantiria o futuro dos meus filhos e netos, e ainda compraria um carro daqueles que todo mundo pararia para olhar. Sempre jogo quando o prêmio está acumulado, e escolho os mesmos números. Até hoje só ganhei um terno na quina, mas foi bem pouco", ", revelou o aposentado e apostador Rosilei Silva, de 60 anos.

Rosilei Silva, de 60 anos, faz planos com o prêmio | Foto: Layla Mussi

Como apostar?

O apostador pode escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis. Há também a opção da “surpresinha”, em que o sistema seleciona os números automaticamente. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser realizada presencialmente nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo.

Lotofácil da Independência sorteará prêmio de R$ 200 milhões | Foto: Layla Mussi

