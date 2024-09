Campanha de adoção de animais resgatados das enchentes no RS acontece no Shopping Village Mall

6ª edição da campanha de adoção de animais, ocorre esse fim de semana no Rio - Foto: Reprodução

Neste ano, ocorre a 6ª edição da campanha de adoção de animais, promovida por protetores do Rio de Janeiro, durante o "Dog Weekend" no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. O evento acontecerá neste sábado e domingo (7 e 8), das 14h ás 20h.



O evento disponibilizará 20 cães e 6 gatos resgatados das enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, para adoção responsável. Voltado para toda a família, o evento contará com uma área especial, incluindo espaço de recreação tanto para os novos tutores quanto para os animais adotados.

A iniciativa visa promover a adoção responsável e fortalecer o vínculo familiar com os pets, assegurando o bem-estar de todos os envolvidos.

Entre os apoiadores estão o ClubPet e Cachorreiros Cariocas, que participam ativamente de causas ligadas à proteção animal e à adoção responsável. Nesta edição, a ONG Ajuda Patas será responsável pelos cães gaúchos, enquanto o projeto Anjos de Patas trará gatos para adoção. Todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.



Bruna Saraiva, presidente da ONG Ajuda Patas, que esteve por 15 dias em Canoas ajudando no resgate dos animais, compartilha sua emoção: “Cada um desses animais sobreviveu a uma situação extrema e agora merece uma segunda chance. Quando você adota, está não só salvando uma vida, mas também oferecendo o amor e a segurança que eles tanto precisam. Seja o porto seguro de um animal que perdeu tudo."