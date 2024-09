Morre idosa agredida por criminosos na Baixada Fluminense

Após ficar 44 dias internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Carla Nunes Camilo, de 65 anos, morreu na última quarta-feira (4). A idosa foi agredida por assaltantes durante uma abordagem, ocorrida em 23 de julho, ocorrida no mesmo município.

Carla foi rendida por dois homens numa moto quando estava a caminho de um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. Como estava sem dinheiro, os assaltantes a agrediram com coronhadas na cabeça. Os criminosos fugiram levando a bolsa da vítima, com documentos. Ambos foram presos por policiais da 56ª DP (Comendador Soares).

O enterro de Carla foi realizado nesta quinta-feira (5), às 9h30, no Cemitério Municipal de Mesquita.

Leia mais:

Poste em condição precária preocupa moradores de Itaboraí

Passeata da Paz: família de jovem morto após abordagem policial em SG pede por justiça



Jorge Rodrigues de Souza, filho da idosa, disse que numa das últimas vezes em que esteve com a mãe, ela esqueceu um casaco com ele, que deveria devolver a peça.



"Ela pediu muito que eu depois devolvesse. Ela falou, olha, da próxima vez eu não aceito que você não me devolva meu casaco. E infelizmente essa próxima vez não aconteceu. Foram dias de muita luta, foram dolorosos, mas a gente tira alguns aprendizados disso tudo", disse ele, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Jorge afirmou ainda que quer transformar a dor pela perda da mãe em luta em prol da educação para que jovens não se envolvam em crimes:

"Principalmente eu, como futuro educador, e ela tinha o sonho de ser educadora, é pegar essa dor e transformar em luta a favor da educação para salvar esses jovens. Dentro desse meio, dessa estrutura, (eles) acabam sendo impactados também pela ausência do estado, a ausência do poder público", afirmou.