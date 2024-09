Passeata da Paz: família de jovem morto após abordagem policial em SG pede por justiça

A família do jovem empresário Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, morto após ser baleado por policiais militares durante uma abordagem no Porto do Rosa, em São Gonçalo, está organizando uma "Passeata da Paz", que será realizada no próximo domingo (8), às 11h, com concentração em frente ao mercado Rede Economia, na Rua Vicente Lima Cleto, 1086, em Nova Cidade.

De acordo com familiares, o objetivo da passeata é pedir por justiça, visto que, três semanas após o ocorrido, ainda não tiveram respostas da polícia sobre o caso.

"O objetivo dessa passeata é pedir por justiça e paz. Não é uma manifestação, é uma passeata pacífica, onde a guarda municipal vai nos acompanhar. Também já saiu um ofício da Prefeitura, tudo certinho. Estamos tentando reunir o maior número de pessoas possível", afirmou Flávia Garcia, tia de Rhuan.



A passeata será realizada próxima ao depósito de bebidas M20, no qual Rhuan era dono. A família pede que amigos e todos que puderem estar presentes, usem a camisa do Rhuan, ou, caso não tenham, que usem uma camisa branca.

"Ainda aguardamos um posicionamento da polícia sobre o caso do Rhuan, mas não tivemos resposta até agora. A família está destruída e inconformada com essa covardia. Queremos justiça e vamos gritar por justiça", declarou a tia de Rhuan Rodrigues.