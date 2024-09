Poste em condição precária preocupa moradores de Itaboraí

Moradores do bairro de Marambaia, Itaboraí, estão preocupados com as más condições apresentadas por um poste de luz localizado na Rua Nova Capital, lote 37, quadra 11. A base da estrutura está totalmente destruída, o que aumenta a chance de possíveis acidentes. Segundo moradores, a base está dessa maneira há mais de um ano.

De acordo com a cabeleireira Angélica Cavalcanti, de 33 anos, os moradores têm medo que o poste caia e aconteça alguma tragédia, já que carros e pessoas passam por perto dele diariamente. "Esse poste tem um transformador nele. Às vezes, faz uns barulhos, já chegou a dar um clarão tão forte que achei que ele iria explodir", afirma.





Base está completamente exposta Angélica Cavalcanti

Angélica também relatou que entrou em contato com os bombeiros e a defesa civil, mas que o problema não foi resolvido. Ela complementou dizendo que a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para a cidade, enviou uma mensagem para saber se teve alguma vítima, mas, depois disso, não receberam mais respostas.



Em nota, a Enel informou que enviará uma equipe ao local até o final do dia de hoje(05), para verificação do poste mencionado.

