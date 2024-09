"Todos por Beto Lemos": Cantor gonçalense luta contra o câncer e busca ajuda para tratamento

Cantor enfrenta batalha contra o câncer enquanto luta para sustentar dois filhos com necessidades especiais - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Cantor enfrenta batalha contra o câncer enquanto luta para sustentar dois filhos com necessidades especiais - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O cantor João Roberto França Lemos, conhecido como Beto Lemos, de 60 anos, figura querida nos bares de São Gonçalo, está enfrentando um momento crítico em sua vida. Lutando contra um câncer no estômago, familiares lançaram recentemente a campanha "Todos por Beto Lemos", que busca arrecadar fundos tanto para seu tratamento quanto para o sustento de seus dois filhos com necessidades especiais, que dependem financeiramente do pai.

Beto, que está internado, já vinha lidando com problemas de saúde há quase dois anos, desde que precisou passar por uma delicada cirurgia no coração. Agora, com o diagnóstico de câncer, descoberto em agosto deste ano, ele está impossibilitado de trabalhar.

Isis Lemos, de 40 anos, dona de casa e esposa de Beto, descreve os desafios que a família tem enfrentado desde o agravamento da saúde do marido. "Estamos vivendo novamente na dependência do Senhor Jesus e da solidariedade de amigos e familiares. O Beto sempre foi o provedor da casa, mas a situação agora está bem mais difícil porque tudo aconteceu de forma inesperada", desabafa.

Além da luta de Beto, a situação de seus dois filhos também é delicada. A filha mais velha, de 32 anos, tem uma problemas neurológios e epilepsia. Já o filho mais novo, de 18 anos, foi diagnosticado com autismo e hiperatividade, além de também ser epilético. A campanha visa não apenas arrecadar fundos para o tratamento de Beto, mas também para cobrir os custos de cuidados especiais e tratamentos que seus filhos necessitam.

As doações estão sendo recebidas via PIX, através do CPF 97432610797. Além disso, itens e insumos podem ser entregues diretamente à família. Contatos pelo telefone (21) 97008-5194.



