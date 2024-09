Família busca cavalo desaparecido e oferece recompensa em Itaipuaçu

O cavalo é descrito como de pelagem caramelo, com patas pretas listradas e uma mancha branca na testa - Foto: Divulgação /Arquivo Pessoal

O cavalo é descrito como de pelagem caramelo, com patas pretas listradas e uma mancha branca na testa - Foto: Divulgação /Arquivo Pessoal

Uma família de Itaipuaçu, em Maricá, está oferecendo recompensa de R$ 500 por informações que levem ao paradeiro de Zeus, um cavalo de três anos que desapareceu misteriosamente no dia 14 de agosto. O animal sumiu de um terreno na Rua 54, entre as Ruas 40 e 41, no bairro Jardim Atlântico, e a tutora acredita que ele foi levado por alguém.

A proprietária do cavalo, Aline Silva, de 39 anos, conta que Zeus desapareceu de um terreno murado, próximo à sua casa, onde o animal estava sendo temporariamente mantido. "Nós cuidamos dele todos os dias. Quando fui vê-lo naquela manhã, ele não estava mais lá. Não tem como ele ter saído sozinho, acredito que alguém o tirou de lá", afirma Aline.

Zeus foi um presente de 15 anos para a filha de Aline, que tem demonstrado grande tristeza desde o desaparecimento do cavalo. "Minha filha está arrasada. Eles eram muito próximos, e agora ela está ficando deprimida", desabafou a mãe.



O cavalo é descrito como de pelagem caramelo, com patas pretas listradas e uma mancha branca na testa. A família está pedindo que qualquer informação seja repassada pelos números (21) 96773-5536 ou (21) 97175-6201.



