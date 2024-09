Shopping promove ações solidárias no mês de setembro em São Gonçalo

Durante o mês de setembro, o São Gonçalo Shopping estará promovendo duas ações solidárias com o objetivo de engajar a comunidade local e contribuir para o bem-estar animal e infantil. No dia 08 de setembro, a partir das 11h, será realizada a campanha de adoção de pets, parceria com a ONG Leve um Anjo para a Casa. A outra ação solidária terá como foco a arrecadação de brinquedos para a ONG Por Gentileza, a Campanha acontecerá entre 05 de setembro e 05 de outubro no segundo piso do shopping.

A campanha de adoção dos animais é uma parceria com a organização Leve um Anjo para a Casa, que busca conscientizar sobre a adoção responsável e dos cuidados que devem ser tomados para garantir a saúde e bem-estar dos pets. Os animais passaram por avaliação veterinária, foram vacinados e vermifugados, estando prontos para encontrar um novo lar.

Animais já estão vacinados e vermifugados | Foto: Divulgação

Já para a arrecadação de brinquedos para o dia das crianças, os clientes poderão doar peças novas ou em bom estado por meio da caixa coletora, que ficará localizada no segundo piso, em frente ao cinema. O que for doado será será encaminhado para a ONG Por Gentileza, projeto que ajuda comunidades em situação de vulnerabilidade social.