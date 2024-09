Conjuntos de fortificações são tombados em Niterói e no Rio de Janeiro

Na última terça-feira (03/09), dois conjuntos de fortificações históricos foram definitivamente tombados nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Os reconhecimentos abrangem o complexo de Santa Cruz, Praia de Fora e Imbuhy, na região metropolitana do estado, e a Fortaleza de São João, na cidade maravilhosa. As ações foram aprovadas durante a 105ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Sob o ponto de vista histórico, as fortificações niteroienses desempenharam papéis cruciais na defesa do Rio de Janeiro, enquanto base de operações da coroa portuguesa no período colonial e capital do Brasil. Os morros e praias a eles associados, que se encontram sob tutela do Exército e que constituem a paisagem de entrada da Baía de Guanabara, também foram validadas. Com isso, o conjunto passa a ser inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo de Belas Artes.

Leia mais:



Volta por cima! Jornateca promove sarau cultural para reinauguração do espaço no sábado (07)

Circuito de Rodas de Choro de Niterói acontece neste domingo no Coreto do Campo de São Bento

Já a Fortaleza de São João, recebeu tombamento provisório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2022, faltando apenas a análise técnica do Conselho Consultivo para a proteção definitiva. Agora, a construção - erguida durante o período colonial para proteger o Brasil contra invasores - teve sua importância histórica, artística e paisagística oficialmente reconhecida.

O tombamento resultou na inscrição da fortaleza em três dos quatro livros do tombo: no Livro do Tombo Histórico, pela importância histórica na defesa do território brasileiro; no Livro de Tombo de Belas Artes, pelo valor arquitetônico e artístico das estruturas militares; e, por fim, no Livro de Tombo Paisagístico, Etnográfico e Arqueológico, pelo Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Fortaleza de São João constituir um elemento de importância na paisagem da Baía de Guanabara.