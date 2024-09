Circuito de Rodas de Choro de Niterói acontece neste domingo no Coreto do Campo de São Bento

O grupo Gafieira Araribóia, que convida: Bia Bedran, Gabriel Policarpo e Lucas Cypriano para fazerem uma apresentação multicultural no Circuito de Rodas de Choro de Niterói que acontece no domingo, 08 de setembro, às 11h, no Coreto do Campo de São Bento.

O Gafieira Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo musical de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira, podendo, assim, fazer shows voltados para o choro, o samba, o forró, entre outros.

O grupo é formado por Daniel Karin, Maico Lopes, Rogério Souza, Tiago do Bandolim e Whatson Cardozo.



Bia Bedran

Foi integrante do Quintal Teatro Infantil e do grupo musical Bloco da Palhoça, além de realizar trabalhos para a televisão, entre os quais os programas Canta-Conto e Baleia Verde na TVBRASIL e O Lá vem História na TV Cultura de São Paulo.

Recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda sua vida, numa carreira de sucesso que completou 50 anos de profissão em 2023, participando ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro.

Gabriel Policarpo

Referência no mundo do samba, o músico, arranjador e educador, Gabriel Policarpo, destaca-se pela maneira criativa e virtuosa de tocar o repique. Aos 13 anos, entrou para escola do seu bairro em Niterói, a G.R.E.S Unidos do Viradouro, e logo assumiu o lugar de 1o repique e solista da escola. Em 2015 compôs a comissão de mestres de bateria para o grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro. Ao lado de Bernardo Aguiar, criou o Pandeiro Repique Duo (PRD), trabalho que completou 10 anos em 2019 e coloca lado a lado esses dois instrumentos típicos da alma carioca.

Lucas Cypriano

Jovem pianista niteroiense radicado em Nova Iorque há três anos. Já fez performances em espaços que vão desde o Circo Voador até o Mynton’s Jazz Club, e dividiu o palco com artistas como Letieres Leite, Nelson Angelo, Sylvio Fraga e Thiago Amud. Lucas dedica a sua pesquisa a música criativa e improvisada, com raízes que estão tanto na música brasileira como no Jazz norte americano. Além de pianista, também é compositor, arranjador e acordeonista, e está concluindo sua graduação no City College of New York.

SERVIÇO

GafieiraAraribóia convida: Bia Bedran - Gabriel Policarpo - Lucas Cypriano

Data: 08 de setembro (domingo)

Horário: 11 horas

Classificação etária: Livre

Local: Coreto do Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí