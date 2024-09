Semana do pescado em Niterói pretende aumentar consumo do produto em até 15%

A movimentação no tradicional Mercado São Pedro, no Centro de Niterói, ainda está abaixo das expectativas durante a "Semana do Pescado", com um fluxo de clientes ainda tímido. No entanto, os comerciantes permanecem otimistas, esperando um aumento de 10 a 15% nas vendas em comparação ao ano anterior.

A 21ª Semana do Pescado, acontece de 1º a 15 de setembro em todo o país. Ela tem como objetivo aumentar o consumo de pescados na cidade, não apenas durante a Semana Santa, época do ano em que a demanda por frutos do mar costuma dobrar, mas ao longo de todo o ano. Além disso, a iniciativa busca diversificar o cardápio dos niteroienses.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado São Pedro, Atílio Guglielmo, de 57 anos, explicou sobre a iniciativa. “A Semana do Pescado ajuda as pessoas a comprar peixes e, consequentemente, a melhorar a saúde da população, pois os frutos do mar são ricos em vitaminas. Além disso, oferece uma oportunidade para que as pessoas conheçam peixes mais acessíveis, alguns custando a partir de R$ 20”, contou.

Presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado São Pedro, Atílio Guglielmo, de 57 anos, | Foto: Layla Mussi

A expectativa é de um aumento nas vendas em comparação ao ano anterior, tendência já observada pelos comerciantes. O vendedor Diego Nascimento, de 30 anos, compartilha seu otimismo. “Espero vender muito durante essa semana. Geralmente, vendemos bem, mas desta vez a expectativa é ainda maior. O produto mais procurado varia ao longo da semana; nos fins de semana, as pessoas compram mais lula e camarão para preparar refeições especiais, enquanto durante a semana os peixes comuns são os mais vendidos”.

Diego Nascimento | Foto: Layla Mussi

Os clientes do Mercado São Pedro estão aproveitando os preços promocionais. Pedro Praxedes de Macedo, topógrafo de 62 anos, gostou do que via. “Sempre compro aqui no mercado há mais de 30 anos, mas não conhecia a 'Semana do Pescado'. Agora, sabendo dessas promoções, voltarei mais vezes. Já comprei o meu peixe e o preço estava bom”.



Cliente do Mercado São Pedro comemora a "Semana do Pescado" | Foto: Layla Mussi

A ação conta com o apoio de diversas instituições ligadas à pesca e ao comércio, como o Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-RJ, o Sebrae, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói, o Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a Associação dos Pregoeiros de Pescados e Afins do Estado do Rio de Janeiro, o Sindicato da Indústria do Pescado do Estado do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e o Mercado de Peixes São Pedro.

Durante quinze dias, setores produtivos promoverão ofertas de peixes e frutos do mar | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas