INSS abre 1.280 vagas para atendimento de BPC no Rio de Janeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará mutirões de atendimento no Estado do Rio de Janeiro para quem precisa iniciar o processo do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no mês de setembro. Serão oferecidas 1.280 vagas para atendimento em agências da Previdência Social na capital e na Baixada Fluminense. Todos os mutirões ocorrerão das 7h às 14h, aos sábados.

Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone da Central 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Essas ações fazem parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) e contribuem para o esclarecimento de dúvidas e acelerar o processo aos serviços da previdência.

As pessoas elegíveis para o BPC precisam preencher um desses requisitos: ter idade igual ou superior a 65 anos, apresentar algum tipo de deficiência e/ou apresentar uma renda per capita de até um quarto do piso salarial - R$353 atualmente. O indivíduo não pode ser beneficiário de outro programa da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Os beneficiários do BPC não recebem o décimo terceiro salário e o benefício não é convertido em pensão por morte.

Leia mais:



Detran.RJ começa a exigir etiquetas de identificação em peças de veículos à venda em ferros-velhos credenciados

Maricá abre 1.020 vagas para cursos profissionalizantes de robótica e sustentabilidade

Vale ressaltar que a pessoa não precisa ter contribuído para o INSS para ter direito ao benefício, que corresponde mensalmente a um salário mínimo nacional (R$ 1.412).

Os atendimentos acontecerão nos seguintes endereços:

14/09/2024

APS Nova Iguaçu (Rua Estados Unidos, 300 - Metrópole, Nova Iguaçu) - 120 vagas

APS Praça da Bandeira (Praça da Bandeira, 96 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro) - 220 vagas

APS Nilópolis (Estrada Mirandela, 355 - Centro, Nilópolis) - 100 vagas

21/09/2024

APS Av Brasil (Av. Brasil, 17673 - Irajá, Rio de Janeiro) - 200 vagas

APS São João Meriti (Av. Automóvel Clube, 2384 - Vilar dos Teles, São João de Meriti) - 120 vagas

28/09/2024

APS São Gonçalo (Rua Coronel Moreira César, 169 - Centro, São Gonçalo) - 160 vagas

APS Duque de Caxias (Rua Marechal Deodoro, 500 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias) - 200 vagas

APS Magé (Av. Simão da Motta, 785 - Magemirim, Magé) - 80 vagas

APS Macaé (Rua Dr. Francisco Portela, 569 - Centro, Macaé) - 80 vagas