Maricá abre 1.020 vagas para cursos profissionalizantes de robótica e sustentabilidade

A Prefeitura de Maricá abre 1.020 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade, projeto do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). São dez cursos e as inscrições acontecem de 9 a 12 de setembro somente online pelo link http://incubarobotica.com.br/inscricao/. O sorteio será realizado no dia 13 e as aulas iniciam no dia 23/09.



Estão disponíveis os seguintes cursos: Robótica e Automação, Design e Modelagem 3D, Montagem e Manutenção de Computadores, Informática para Iniciantes e Melhor Idade, Informática Básica, Excel, Marketing Digital, Marketing Empreendedor, Educação Financeira e Gestão de Pessoas.

Leia também:

Botafogo acerta contratação de lateral que jogou Copa do Mundo pelo Brasil

Homem é morto a tiros dentro de carro em Tanguá

A matrícula dos sorteados será realizada nos dias 16 e 17 de setembro, presencialmente, no horário de 8h30 às 17h. No dia 18 de setembro acontecerá a verificação de disponibilidade de vagas, onde os demais candidatos não sorteados podem conseguir uma vaga remanescente. Já nos dias 19 e 20 de setembro será realizada a matrícula para aproveitamento das vagas remanescentes, presencialmente, no horário de 8h30 às 17h.



Os interessados deverão consultar o edital disponível na página http://incubarobotica.com.br/. Mais informações pelos números de telefones: (21) 3917-1806 ou (21) 3917-2020 (WhatsApp). As aulas serão realizadas na sede da Incubadora, localizada na Avenida Roberto Silveira, 168. O acesso para cadeirantes é pela Rua Pedro Afonso Ferreira, 17, no Centro.