Homem é morto a tiros dentro de carro em Tanguá

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros, na noite desta segunda-feira (2), dentro de um carro, no município de Tanguá, na região metropolitana do Rio. O crime ocorreu na Rua 62, que fica no bairro Bandeirantes, próximo da Praça do Cras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas informou que Wellington Mendonça já estava morto no local. O corpo do homem foi encaminhado ao IML de São Gonçalo. Policiais do 35° BPM (Itaboraí), foram chamados para o atendimento do homicídio e a ocorrência foi registrada na 70° DP (Tanguá).

A investigação do caso foi transferida para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil informou que está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança da área.