Botafogo acerta contratação de lateral que jogou Copa do Mundo pelo Brasil

O Botafogo acertou a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, de 31 anos. Ele vai assinar um contrato até o fim de 2026. O atleta chegou a um acordo com o Glorioso após rescindir seu vínculo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que tem como principal estrela o português Cristiano Ronaldo.

Alex é esperado no Rio de Janeiro no próximo domingo. John Textor, dono da SAF Botafogo, foi fundamental para que a negociação fosse concretizada, já que a rescisão contratual com os árabes foi oficializada no último dia da janela de transferências e, em poucas horas, ele entrou em contato com o estafe do lateral e formalizou uma proposta oficial pelo atleta.

Pelo Al-Nassr, o jogador disputou 38 jogos, marcando três gols e dando cinco assistências. Na atual temporada ele entrou em campo em quatro oportunidades.

Alex Telles defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, além de ter boas passagens por grandes times durante seus 8 anos de futebol europeu. Ele jogou no Porto, Inter de Milão, Galatasaray, Manchester United e Sevilla. No Brasil, o lateral esquerdo defendeu o Juventude e o Grêmio.