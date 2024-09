Capotamento assusta motoristas na Ponte Rio-Niterói

Três faixas da Ponte Rio Niterói precisaram ficar fechadas na noite desta segunda-feira (02) por conta de um capotamento na pista sentido Rio. Apesar do susto, o condutor do veículo capotado foi liberado do local sem ferimentos graves e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Leia também:



➢ PM retira barricadas no Salgueiro, em São Gonçalo

➢ Pai de aluno é detido após ameaçar funcionários de escola com arma falsa em São Gonçalo

O capotamento aconteceu por volta das 18h20. Segundo testemunhas, o motorista do carro teria freado bruscamente para evitar uma colisão com um caminhão. O acidente aconteceu pouco depois do pedágio. Equipes da Ecoponte, concessionária responsável pela via, foram acionadas. O tráfego na região chegou a ficar levemente congestionado, mas as vias foram liberadas alguns minutos depois.







Reprodução/Redes Sociais