PM retira barricadas no Salgueiro, em São Gonçalo

Dezesseis toneladas de barricadas foram retiradas das ruas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ao longo da manhã desta terça-feira (03). No início da manhã, moradores circularam áudios com som dos tiros e imagens de barricadas com veículos em chamas.

A operação foi realizada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) com objetivo de controlar a ação de criminosos na região.

Até o momento, a polícia ainda não divulgou se houve prisões ou apreensões na região. A operação segue em andamento.