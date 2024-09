Acadêmicos de Niterói aposta em festas juninas para tentar acesso à elite em 2025

Em busca do título da Série Ouro em 2025, a Acadêmicos de Niterói divulgou o seu enredo. A azul e branca da cidade sorriso levará a festa junina para a Marquês de Sapucaí em seu próximo desfile. Com o título “Vixe Maria”, o enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins, renovado pela agremiação.



A escola promete fazer dos seus componentes os verdadeiros quadrilheiros, que desembarcarão em Maracanaú, no Ceará, onde é realizado um dos maiores 'São João' do mundo. O enredo trará as origens deste folguedo popular e a história de uma das festas mais populares do Brasil.



"Das festanças nos salões nobres da Europa até a chegada ao Brasil e a transformação em cortejo religioso. “Vixe Maria” é o título do nosso enredo, exaltando essa expressão nordestina. Podem esperar um desfile muito alegre, de bom gosto e falando da nossa gente. Será um Carnaval com todos os ingredientes brasileiros: festa, fé, cultura e diversão", afirmou Tiago Martins.



No carnaval de 2025, a Acadêmicos de Niterói será a 7ª escola a desfilar no sábado de carnaval, 1º de março, na Marquês de Sapucaí. A escola integra a Série Ouro da folia carioca, comandada pela Liga RJ.

Leia também:

Carol Santiago volta ao pódio e se torna brasileira com mais ouros em Paralimpíadas

Bandidos roubam vans do governo e trocam tiros com PMs