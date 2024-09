Bandidos roubam vans do governo e trocam tiros com PMs

Criminosos roubaram duas vans da Fundação de Saúde do Rio e trocaram tiros com policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão), na rua Frei Caneca, nas imediações do Sambódromo, no centro da cidade. Um dos envolvidos ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital municipal Souza Aguiar.

Segundo a PM, a equipe flagrou o momento em que as vans eram escoltadas por quatro criminosos em duas motocicletas, quando os agentes tentaram fazer a abordagem, os bandidos reagiram e o confronto começou.

Um dos motoristas contou que eles não fazem o transporte de passageiros e apenas de insumos. Pela manhã, eles iriam pegar medicamentos para distribui-los em hospitais quando foram rendidos.

Segundo ele, um bandido assumiu a direção da van. Ele, porém, não chegou muito longe pois logo se deparou com os policiais militares. As vans e os motoristas foram encaminhados para a 6ª DP (Cidade Nova), responsável pela ocorrência.