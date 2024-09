Alunos de projeto que forma fotógrafos em comunidades de Niterói visitam redação de 'O São Gonçalo'

Dezoito alunos do 'Projeto Olho Vivo', que oferece capacitação gratuita em fotografia para moradores de território periféricos, visitaram a redação do jornal O São Gonçalo e os estúdios da TV Universo e da Rádio Mania, na tarde da última segunda feira (02). No Dia do Repórter Fotográfico, a turma conheceu o cotidiano dos veículos de comunicação da região e trocou experiências sobre a formação em fotografia no projeto, que acontece ao longo de seis meses e resulta em uma exposição com imagens feitas na Comunidade do Caramujo.

Durante a visita, os estudantes receberam um breve resumo do trabalho feito pelas equipes do jornal e da TV e ainda tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa no estúdio. Os alunos estiveram na frente e atrás das câmeras da TV para gravar uma breve passagem, antes de descerem para conhecer os estúdios da Rádio Mania, que funciona no mesmo prédio. A coordenadora do projeto, Luana Mendes, de 38 anos, celebrou a oportunidade da visita e o espaço aberto para parcerias.

"Estamos extasiados. Foi sensacional, muito importante tanto para eles como alunos, como para nós, equipe, ter essa chance de conhecer uma coisa que parece tão distante. Quando a gente vê o trabalho do jornalismo de perto e vê que é possível, é muito bacana. Acho que pelo menos uns dois ou três alunos agora vão querer seguir a profissão", disse a coordenadora do 'Olho Vivo'.

As aulas de fotografia no 'Olho Vivo' acontecem no Instituto Jelson da Costa Antunes (JCA), no Baldeador. Ao longo de seis meses, os estudantes participam de encontros teóricos e práticos, além de debates sobre questões sociais relacionadas à prática da fotografia na comunidade.

"Além da técnica, a gente quer expandir o olhar dos jovens e pedimos para que eles fotografem a comunidade deles. E aí a gente tem um outro olhar, um olhar de dentro das comunidades, muitas vezes os alunos querem fotografar lugares tipo a praia de Boa Viagem ou outros passeios de Niterói, mas a gente quer voltar o olhar deles para dentro da comunidade", explica o monitor e ex-aluno, Miguel Maia, de 23 anos.

Ao fim da formação, as fotos feitas pelos alunos viram tema de uma exposição na sede do JCA. "Eles passaram um dia fotografando todos os locais do Caramujo com o olhar deles. Tem foto da avó de um dos alunos, foto de gente consertando poste, fotos de coisas que acontecem no cotidiano deles mesmo e que não são fotografadas normalmente. E fica muito bonito; eles mostram esse cotidiano da periferia com um olhar muito bacana e que nos deixa muito felizes, muito sensibilizados", conta a instrutora Júlia Maia, de 21 anos, que também é ex-aluna do projeto.

As fotos da turma passada estão, atualmente, em exposição no JCA. Com o nome "Made In Favela", a mostra fotográfica traz trabalhos registrados na Comunidade do Caramujo e é aberta ao público, no subsolo do Instituto, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, 2.504, no Baldeador. O espaço funciona de segunda à sexta, das 8h às 17h. As inscrições para a próxima turma do 'Olho Vivo' só serão abertas no ano que vem, mas a BemTV, que realiza o projeto, oferece outros cursos. A inscrição para todos os projetos acontece pelo Instagram da BemTV. O 'Olho Vivo' é realizado em parceria com a Prefeitura de Niterói.

