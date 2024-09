Incêndio assusta no Plaza Shopping, no Centro de Niterói

Um princípio de incêndio, de origem ainda desconhecida, assustou os frequentadores do Plaza Shopping, no início da noite desta segunda-feira (2). O incidente aconteceu na praça de alimetanção. Assustada com a grande quantidade de fumaça que vinha de tubulações, no teto, as pessoas deixaram o local, nervosas.

Uma grande nuvem de fumaça se espalhou pelo local, levando a uma correria que incluiu até idosos. Técnicos e seguranças do shopping agiram rapidamente para controlar a situação. O Plaza Shopping confirmou que o incêndio teve início em um dos restaurantes no segundo piso, mas que ninguém ficou ferido.

Frequentadores também relataram um forte cheiro de gás no ambiente, o que contribuiu para o clima de tensão.

