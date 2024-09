Criminosos cavam túnel para tentar fugir de presidio em Bangu

A Secretária de Administração Penitenciária (Seap), descobriu a construção de um túnel no presídio Vicente Piragibe, localizado em Bangu, na zona Oeste do Rio nesta segunda feira (2). A entrada do túnel era pela horta do prisão, a escavação não estava completa e nenhum detendo fugiu.

Uma denúncia foi realizada informando que presos estavam tentando acessar a rede de esgoto para tentar fugir. Segundo o Seap, o túnel seria usado para uma fuga em massa de presos do Comando Vermelho que cumprem pena em regime semiaberto.

Uma sindicância foi instaurada para apuração dos fatos e tentar identificar todos os envolvidos. "Todos os envolvidos estão sendo identificados, serão isolados por tempo indeterminado e, certamente, vão retornar ao regime fechado", disse a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca.

A unidade Vicente Piragibe, é o mesmo presídio onde 31 detentos fugiram em 2013 por um outro túnel. Na época, as investigações concluíram que o túnel foi construído com ferramentas do próprio presídio, já que os detentos tinham autorização para trabalhar nas tubulações por onde fugiram.

Dessa vez, as informações são de que mais de 10 chefes do tráfico estavam entre os detentos que estavam tentando fugir, seis deles considerados como presos de altíssima periculosidade.