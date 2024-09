Mês da Administração: Universo realiza feira de empreendedorismo feminino

Para celebrar o Mês da Administração, celebrado ao longo de setembro, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realiza, nos próximos dias 9 e 10, um evento especial dedicado ao universo da gestão e, em especial, ao empreendedorismo feminino. A Semana da Administração da Universo Niterói vai contar com palestras para os docentes e com a primeira edição da Expo Mulher - Feito Por Elas, feira aberta ao público e dedicada a exposição do trabalho de mulheres empreendedoras da região.

Nos dois dias de evento, o Bloco A do Campus Niterói, no Centro, vai receber cerca de 21 estandes de diferentes negócios liderados por mulheres. A exposição inclui negócios de variados setores: gastronomia, vestuário, saúde, artesanato e serviços. Das 19h às 21h30, enquanto o auditório do campus recebe palestras sobre gestão, o hall da Bloco A expõe os trabalhos para a comunidade local.

Leia também:



➢ Trabalho temporário em campanhas eleitorais gera renda extra para gonçalenses

➢ Novos focos internos de incêndio atingem depósito no Ceasa do Colubandê; Vídeo

A coordenadora dos cursos de Gestão da Universo, Valmira Cristofori, conta que a os projetos participantes fazem parte da rede de empreendedoras acompanhadas pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (CODIM). "As participantes são mulheres incríveis e que fazem a diferença. Cada vez que a gente se reúne para preparar eu saio motivada e cheia de ideias. Espero que a comunidade local possa também se inspirar pelas histórias dessas mulheres que estarão aqui na exposição", destaca Valmira.



Patrícia Salgado, que é professora do curso e conselheira federal suplente do CRA-RJ, enfatiza que a ideia é ir além da comunidade discente e alcançar o público local com a força do empreendedorismo feminino. "A gente está vindo do mês de combate a violência contra a mulher e vemos aí tantas histórias de mulheres que sofreram violência física, psicológica. Para essas mulheres, ter a possibilidade de poder, às vezes dentro de casa, descobrir uma nova atividade para gerar renda é muito importante", conta a professora.

Professoras comentam potencial inspirador da iniciativa | Foto: Kiko Charret

Além da Expo Mulher, a pauta do empreendedorismo também vai estar presente na programação de palestras que a Sala Universo, também no Bloco A, recebe nos dois dias de evento. A grade inclui debates sobre gestão, inovação empreendedora e sustentabilidade. Entre as palestrantes, estão a psicóloga e diretora da BRAVE SC, Yasmim Pimenta; a gestora pública e professora Madelon Cony e a fundadora da empresa Papel Semente, Andrea Carvalho.

Por fim, o evento recebe ainda ex-alunos do curso para um encontro especial de egressos, que contará com homenagens e palestra para os atuais alunos. A professora Valmira convidou esses oito alunos para falar sobre que transformação a universidade e o conhecimento que eles adquiriram aqui trouxe para a vida deles", explica Patrícia.

A Semana de Administração da Universo é realizada com o apoio do Conselho Regional de Administração do Rio (CRA-RJ). As atividades acontecem no Bloco A do Campus Niterói, que fica na Rua Marechal Deodoro, nº 217, no Centro.