Anatel fiscalizará bloqueio de acesso ao X, antigo Twitter, na próxima segunda-feira (2)

Na próxima segunda-feira (2), a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) fiscalizará se as operadoras já cumpriram a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, de suspender os acessos ao X, antigo Twitter.

Segundo informações repassadas pela agência ao STF neste sábado (31), cerca de 20 mil provedores de internet receberam um comunicado oficial sobre a decisão.

A decisão foi posta em prática na madrugada de sábado, fazendo com que a maioria dos usuários não conseguisse acessar a rede social de Elon Musk.

De acordo com técnicos da Anatel, é possível que provedores menores tenham dificuldade para cumprir o bloqueio. Entretanto, até o fim de sábado, o bloqueio da maioria dos acessos já havia sido cumprido.



O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, informou que as maiores operadoras de internet do Brasil — TIM, Vivo e Claro — receberam a notificação ainda na sexta-feira (30).

Essa é a primeira vez que a comunicação no Brasil passa por um bloqueio de uma rede social desse impacto. Essa prática é uma atividade comum da Anatel, porém, nunca foi aplicada em grande escala. A última vez que tal medida quase foi usada foi contra o Telegram, nas últimas eleições, mas não foi efetuada porque a empresa responsável pelo aplicativo nomeou um representante legal no Brasil, decisão que Elon Musk, dono do X, se negou a tomar.