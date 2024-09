Identificada segunda acusada de participação na morte de turista americano, em Copacabana

O Disque Denúncia (2253-1177), divulga, neste domingo (01), cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações e a localização da foragida da Justiça, Giulia Brandão Galdino, 19 anos, segunda envolvida na morte do jamaicano, naturalizado americano, D’Wayne Antônio Morris, de 43 anos, no dia 8 de agosto em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Investigações apontam que Morris e um amigo foram dopados por Giulia e Letícia Clara Bento da Silva, que se conheceram horas antes do crime na Lapa, região central do Rio. Os quatro foram até um quiosque no Leme e, depois, se dirigiram para o apartamento em que estavam hospedados, no bairro de Copacabana. Após aplicarem o golpe conhecido como boa noite, Cinderela, usando altas doses de Clonazepam, as duas mulheres roubaram pertences das vítimas e fugiram. Ao acordar, o amigo de D’Wayne percebeu que o norte-americano estava morto.

Leia também:

Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Niterói terá a 3ª Maratona neste domingo

Leticia Clara da Silva, 23 anos, foi presa no dia 19 de agosto, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.



Contra Giulia Brandão, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 40ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Latrocínio (Roubo Seguido de Morte), com pedido de Prisão Temporária. Ela já é considerada foragida da Justiça.

Assim, a DHC solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de Giulia Brandão, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido