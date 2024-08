PM mata homem a tiros após briga em show de Lauana Prado

Na madrugada deste sábado (31), um policial militar atirou e matou um espectador durante show da cantora Lauana Prado, no Marília Rodeo Music, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o policial estava de folga e foi preso.

“Um policial militar, de 37 anos, foi preso após atirar em um homem, 29, em uma festa de rodeio, por volta das 1h45 deste sábado (31), na Av. Brasil, em Marília”, informa a nota da Secretaria. Ainda segundo a nota, os tiros foram efetuados durante uma briga, onde o policial também se feriu, e está sob cuidados médicos.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu. Uma outra pessoa também teve ferimentos leves. “A perícia esteve no local e a arma do policial foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa no plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Marília”, informou a Secretaria de Segurança de São Paulo.



No Instagram, a cantora Lauana Prado falou sobre o ocorrido: "Na madrugada de hoje tivemos um episódio lamentável no meu show em Marília (...) No meio do show, estava tudo correndo bem, e a gente foi surpreendido com uma pessoa portando uma arma de fogo. (...) A gente sai de casa na intenção de levar alegria, diversão e infelizmente fomos surpreendidos por isso", postou.

Vídeos que circulam nas redes mostram o momento em que a artista percebe os disparos e abandona o palco em meio aos gritos do público.

Em comunicado, a organização do Marília Rodeo Music identificou o policial militar como Moroni Siqueira Rosa e disse que a segurança privada do local agiu imediatamente “desarmando-o e contendo o agressor”.

Além disso, a organização também informou que “não houve falha da segurança privada, pois o autor dos disparos, em ato isolado e inaceitável, é um policial militar, e a legislação atual permite que agentes de segurança entrem com a sua arma em um recinto dessa natureza”.