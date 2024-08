Homem é preso após atropelar e matar morador de rua

Um diretor de barracão da Estação Primeira de Mangueira, de 38 anos, foi preso neste sábado (31), por homicídio culposo, após atropelar e matar um homem em situação de rua em frente à estação de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, após atropelar o homem, ele que estava com seis pessoas no carro, ainda tentou fugir. Mas, foi perseguido e preso por policiais militares da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos cerca de um quilômetro do local do atropelamento.



Antes de ser detido, o suspeito "resistiu por algum tempo, mostrando-se bastante alterado e não colaborando com a abordagem", afirmaram os PMs em depoimento.

Na delegacia, os amigos do diretor contaram que eles estavam voltado de uma festa, na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, e decidiram parar na Mangueira para continuar bebendo. Ainda de acordo com os depoimentos, pouco depois das 5h, eles decidiram ir para Ramos, na Zona Norte.

Quando eles passavam por Manguinhos, de acordo com os depoimentos, eles "escutaram um barulho e todos questionaram o que tinha sido aquilo, e foi possível ver o vidro dianteiro estilhaçado e também que uma viatura da Polícia Militar vinha atrás sinalizando e pedindo que parassem".

Um dos amigos de do suspeito disse que, após o incidente, ele se mostrou "muito assustado, sem saber direito o que tinha acontecido". O homem lembrou ainda que o diretor de barracão havia bebido.

Aos policiais, o autor confirmou que havia bebido whisky até às 5h. No entanto, durante um exame de alcoolemia no Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio, ele se negou a fazer o teste de bafômetro. Segundo os peritos que atenderam o homem, ele "apresenta-se com odor etílico".

Por conta disso, o delegado-adjunto da 21ª DP (Bonsucesso), Thiago Augusto Taboada Gomes Gaspar, prendeu em flagrante o motorista pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro.

Ele foi transferido na tarde deste sábado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, também na Zona Norte.