Niterói promove a Copinha do Inverno das canoas havaianas

Os participantes pagam taxa de R$ 30 para custear as despesas do evento, inclusive os prêmios - Foto: João Paulo Nascimento

No maior polo brasileiro de canoas havaianas, um domingo de confraternização, sem competição. A Praia de Charitas, em Niterói, vai receber centenas de praticantes de canoas havaianas e admiradores do esporte na Copinha do Inverno, que promete repetir o sucesso da Copinha do Outono. O objetivo é reunir remadores de todas as idades, incluindo PcDs (pessoas com deficiência) para integrar os diversos clubes de Niterói e outras cidades, além de curiosos que desejam praticar a canoagem.

O programa prevê uma mistura animada de todos os clubes de Niterói, tudo com foco na confraternização e em novas amizades. Com premiação para todos os participantes, a Copinha promete uma manhã e uma tarde com muitas atividades na areia da praia de Charitas, com concentração em frente ao quiosque 17, ao lado da garagem subterrânea e em frente ao Casarão de Charitas.

"A Copinha tem como finalidade agregar ainda mais os remadores, sem objetivo de metas. Eles se misturam nas canoas e há um percurso pré-determinado para acelerar a adrenalina. Todos são campeões e ganham medalhas de participação – explicou Alex Tribuzy, do clube Imbuhy Va’a, acrescentando que o evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As canoas vão percorrer um trecho de três quilômetros, contornando nas proximidades do Praia Clube São Francisco. O percurso das crianças é de 500 metros. Os participantes pagam taxa de R$ 30 para custear as despesas do evento, inclusive os prêmios.

"O foco é na confraternização. Todos serão premiados e depois, teremos atividades, agitando a praia num dia incrível. Vamos reunir as pessoas que preferem não competir, integrar os clubes e receber novos adeptos ao esporte que remete à qualidade devida", explicou Hélio Teixeira, do Niterói Hoe.



Niterói tem cerca de cinco mil remadores em 45 bases (16 somente em Charitas), 80 canoas OC6 (coletivas) e cerca de 200 individuais. Em Charitas, há bases especializadas no atendimento a idosos e PcDs. A cidade mandou dezenas de competidores para a Olimpíada Mundial de Canoagem, que aconteceu em agosto no Havaí, reunindo atletas de todo o mundo e cerca de 300 somente do Brasil.