Polícia investiga dois casos de homens baleados em São Gonçalo em menos de 24 horas

A Polícia Civil investiga dois casos distintos de homens baleados em São Gonçalo, em diferentes bairros, ocorridos nas últimas 24 horas. Os dois homens foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

O primeiro caso ocorreu na noite de quinta-feira (29), por volta das 19h, no bairro Tribobó. Um homem negro, aparentando ter 25 anos, foi baleado e socorrido por uma viatura policial. A vítima foi levada diretamente para a emergência do HEAT, onde permanece em atendimento.

O segundo caso foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (30), às 5h, no bairro Santa Izabel. A vítima, de 36 anos, foi baleada e levada para o mesmo hospital por um amigo. Ele também se encontra na emergência do HEAT. As autoridades ainda não têm informações sobre o que motivou os crimes ou a identidade dos suspeitos envolvidos.

A 74ª DP (Alcântara) está à frente das investigações e solicita a colaboração da população para fornecer informações que possam ajudar a elucidar dos crimes. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque-Denúncia pelo telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.