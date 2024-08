Ciclista morre atropelado na Av. Ayrton Senna, Zona Oeste do Rio

No início da manhã desta sexta-feira (30), um ciclista morreu após colidir com um carro na Avenida Ayrton Senna, altura do número 4.012, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado às 5h40, mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima, que ainda não foi identificada, já tinha morrido.

O carro do motorista envolvido no atropelamento foi abandonado mais adiante, com o para-brisa quebrado.



De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a pessoa que teria atropelado o ciclista teria abandonado o veículo e se apresentado posteriormente à 32ªDP (Taquara). A área foi isolada e a ocorrência estava em andamento por volta das 7h30.