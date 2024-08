Prefeitura de Niterói lança ferramentas on-line “Aqui tem Saúde” e “TabNit”

A cerimônia aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação /Bruno Eduardo Alves

A cerimônia aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação /Bruno Eduardo Alves

A Secretaria Municipal de Saúde lançou, nesta quinta-feira (29), as ferramentas on-line “Aqui tem Saúde” e “TabNit”. Durante o evento, também houve a exibição de um documentário sobre o Laboratório de Inovação de Vigilância em Saúde e Ambiente (LIS-VIG). A cerimônia aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer e teve as presenças do prefeito de Niterói, Axel Grael; da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider e o secretário Executivo, André Diniz.

O “Aqui tem Saúde” é uma plataforma digital que permite que os usuários da rede pública de Saúde identifiquem sua unidade de referência para atendimento. Basta digitar o endereço ou CEP da rua onde mora para obter a informação de qual unidade de saúde deverá procurar.

O “TabNit” permite acesso, de forma transparente, aos dados referentes à saúde municipal. Estão disponíveis dados de Covid-19, nascidos vivos, mortalidade, população, dengue e chikungunya.



As duas ferramentas digitais podem ser acessadas no endereço https://www.saladesituacao.niteroi.rj.gov.br.

Durante o evento no Caminho Niemeyer, foi exibida uma prévia do documentário sobre o Laboratório de Inovação em Saúde de Vigilância em Saúde e Ambiente (LIS-VIG). O documentário mostra dez experiências inovadoras de Vigilância de Saúde, que foram escolhidas entre 48 inscritas.

O projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde e sua Sala de Situação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). A seleção foi destinada para profissionais de saúde e a sociedade civil relatarem as experiências exitosas em Vigilância de Saúde em seus territórios de atuação.

As 10 experiências selecionadas e mostradas no documentário são:

1) Experiências de Saúde Digital e Vigilância em Saúde e Ambiente

Instituição: Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia

2) Arte Culinária Na Atenção Psicossocial

Instituição: Hospital Psiquiátrico Jurujuba (HPJ)

3) Comunicação Comunitária e Direitos à Saúde

Instituição: Centro de Estudos Afro-brasileiros Ironides Rodrigues

4) Desafio Do Lixo: A Experiência Da Praia De Boa Viagem

Instituições: MACquinho e Associação de Moradores do Morro do Ingá

5) Experiência De Uma Organização Da Sociedade Civil De Interesse Público Para Manejo Da Obesidade Infantojuvenil No Município De Niterói

Instituição: Instituto Desiderata

6) Grupo De Teatro Do Oprimido Pirei Na Cenna

7) O Rolê Da Vacina: Ampliação Da Cobertura Vacinal Entre Adolescentes E Jovens No Bairro Da Ilha Da Conceição

Instituições: UFF (Universidade Federal Fluminense) e FESAÚDE (Fundação Estatal de Saúde de Niterói) através do Módulo Médico de Família (MMF) da Ilha da Conceição

8) Práticas Coletivas Na Gestão Do Cuidado À Saúde Da População Quilombola No Território Adscrito Do MMF Engenho Do Mato

Instituição: FeSaúde – MMF Engenho do Mato

9) PREV IST: Aplicativo Móvel Sobre Educação Sexual Para Adolescentes

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC-UFF)

10) Rede De Jovens Comunicadores – Comunicação, Educação, Vigilância Popular Em Saúde

Instituição: Associação Experimental de Mídia Comunitária – BEMTV