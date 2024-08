Rede elétrica: Fios embolados e furtos de cabos afetam a qualidade de vida dos moradores

A infraestrutura urbana de São Gonçalo tem enfrentado mudanças significativas nos últimos anos, mas a má conservação da rede elétrica e sua vulnerabilidade ainda é um problema crítico que afeta a população. Em diversas ruas da cidade, é comum encontrar postes com estruturas danificadas, vegetação entrelaçada nos fios e falta de manutenção, o que deixa a fiação baixa e mais vulnerável a danos. Segundo a Enel, concessionária de energia elétrica responsável pela cidade, já foram realizadas cerca de 3.200 intervenções para reparo na rede elétrica. A concessionária esclarece que a remoção de vegetação e galhos em contato com os cabos é responsabilidade da prefeitura, mas a Enel pode atuar desligando a energia da área para permitir a manutenção.



Poste coberto pela vegetação na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho ( antiga Avenida São Paulo) | Foto: Kiko Charret

Cristianna Rodrigues, assistente administrativa em um salão de beleza, descreve a situação dos fios próximos ao seu local de trabalho. “A maioria dos fios, especialmente na rua principal, são rompidos principalmente por caminhões altos que passam e acabam arrebentando ”. Ela relata que muitos desses cabos danificados permanecem sem reparo por meses. “Esse que está mais para baixo já está assim há uns dois meses e ainda não foi consertado”, completa. Esse cenário traz diversos transtornos para moradores e comerciantes da Estrada da Trindade, que enfrentam problemas recorrentes com a internet e quedas de energia. "A gente tem muitos problemas com picos de luz, com essas fiações enroladas e mal instaladas", lamenta Cristianna.

Cristianna | Foto: Kiko Charret

Além dos transtornos operacionais, a poluição visual causada pelo emaranhado de fios também é motivo de queixa entre os gonçalenses.

Poste com fios arrebentados e enrolados | Foto: Kiko Charret

Jacira Marinho, costureira de 67 anos, expressa seu descontentamento. “É horrível, porque parece uma mistura, um ninho, além de ser esteticamente desagradável”. Essa é a impressão dela sobre a situação dos fios na Rua da Feira, em Alcântara.



Rua da Feira em Alcântara | Foto: Kiko Charret

Furtos

A situação é agravada pelos furtos de cabos, um problema que atinge todo o Brasil. Dados da Conexis Brasil Digital, que reúne empresas de telecomunicações e conectividade, indicam que no primeiro semestre de 2023 foram registrados cerca de 2,9 mil quilômetros de cabos furtados. Esse tipo de crime é motivado pelo valor do cobre presente nos fios, que tem um mercado lucrativo para os criminosos. O impacto dos roubos é significativo, prejudicando a distribuição de luz e internet, e causando danos aos eletrodomésticos e mantimentos dos moradores. Jacira Marinho, por exemplo, relata que já ficou 12 horas sem luz e perdeu alimentos, sem receber qualquer reembolso adequado. "Faz seis meses que perdi meu rádio por causa da queda de luz; só fui reembolsada em R$350 e o técnico deu como perda total", conta.

A costureira fala que já perdeu eletrodomésticos por causa do pico de luz | Foto: Kiko Charret

São Gonçalo ocupa uma posição alarmante no ranking de furto de energia em 2023, ficando em segundo lugar no estado com cerca de 35 mil ocorrências e 38,4% de perdas, segundo a Enel. Esse tipo de roubo, popularmente conhecido como “gato”, não apenas constitui um crime, mas também sobrecarrega a rede elétrica, reduzindo a qualidade do serviço e aumentando a frequência de interrupções. O “gato” representa ainda um risco significativo de acidentes para quem manipula os fios sem conhecimento técnico, podendo resultar em choques elétricos fatais.

Praticar fruto é crime e oferece risco de vida | Foto: Kiko Charret

Possível solução

Uma solução proposta para mitigar os furtos de cabos e melhorar a segurança da rede elétrica de São Gonçalo é a substituição das redes aéreas por linhas subterrâneas. Um projeto de lei federal (PL nº 88/21) propõe um prazo de dez anos para que concessionárias de energia e telefonia substituam toda a fiação aérea por subterrânea, após consulta com os municípios envolvidos. Contudo, essa transição enfrenta desafios. A Enel argumenta que a manutenção de redes subterrâneas pode ser mais complexa e que os cabos subterrâneos também estão sujeitos a furtos, possivelmente até mais vulneráveis do que os aéreos.



Fios emarranhados | Foto: Kiko Charret

No âmbito municipal, o projeto de lei nº 281/2023, ainda pendente de aprovação, busca melhorar a infraestrutura elétrica de São Gonçalo. Entre outras medidas, o projeto propõe a redução da poluição visual, a remoção de fios obsoletos e o reforço dos postes para garantir a segurança pública e estrutural.

A substituição das redes aéreas por subterrâneas em São Gonçalo pode representar um avanço significativo na infraestrutura urbana, reduzindo tanto a poluição visual quanto os riscos associados a furtos e acidentes. No entanto, a viabilidade dessa solução ainda depende de um equilíbrio entre os custos, a complexidade da manutenção e os benefícios para a população.

O que diz a Enel

A Enel Distribuição Rio, em nota oficial, explicou que o padrão das redes elétricas no Brasil é aéreo, adotado por todas as distribuidoras do país, e que a instalação de redes subterrâneas ocorre apenas em casos específicos, conforme critérios técnicos e econômicos. A concessionária também destacou que realiza ações para identificar e corrigir irregularidades relacionadas ao consumo de energia, como furtos e fraudes, que impactam negativamente a qualidade do serviço e aumentam o número de interrupções.



Leia a nota oficial da Enel na íntegra:



"Sobre o “aterramento” da fiação, a Enel Distribuição Rio informa que o padrão da rede elétrica no Brasil é de redes aéreas. Este padrão é adotado por todas as distribuidoras do país. O enterramento de cabos ocorre em casos específicos e seguindo critérios técnicos e econômicos quando o investimento é considerado prudente. Isso ocorre uma vez que, de acordo com artigo 110 da Resolução 1.000/202 do setor elétrico brasileiro, os investimentos realizados nas redes de distribuição no País devem prever a razoabilidade dos custos, pois são repassados às tarifas de energia de todos os consumidores nos processos de revisão tarifária das distribuidoras.

Apesar da maior confiabilidade do fornecimento de energia proporcionada pelas redes subterrâneas, quando ocorrem falhas, o trabalho de recomposição do serviço é mais complexo, pois exige maior cuidado com as condições de segurança para que os técnicos possam atuar. Importante ressaltar que a rede subterrânea também é suscetível ao furto de energia, sendo muitas vezes mais vulnerável do que a rede aérea.

Este ano, a Enel Rio já realizou cerca de 3.200 intervenções para correção de defeitos no município de São Gonçalo.

A Enel Distribuição Rio realiza o censo dos cabos de telecomunicações presentes na rede, identifica operadoras, irregularidades e situações de risco. Com as informações, a distribuidora notifica as operadoras que possuem cabos irregulares ou que oferecem riscos e concede prazo para regularização. Passado o prazo, cabos em situação de risco podem ser removidos dos postes da Enel, assim como a fiação com propriedade não identificada. Nos casos em que há irregularidades técnicas de empresas ou fios emaranhados de empresas parceiras, a Enel não tem permissão para remover. O cliente pode solicitar a retirada dos fios pelo e-mail atendimento.nas@enel.com ou pelo 0800 28 00 120.

Em casos de fios arrebentados, a Enel atua com equipes de emergência, já que o rompimento afeta de imediato o fornecimento de energia aos clientes. Os condutores da distribuidora são dimensionados tecnicamente para atender a demanda da região com total qualidade na entrega de energia. Situações pontuais de necessidade de substituição por demanda técnica são atendidas prontamente.

Os serviços de manutenção da arborização no espaço público são de responsabilidade das prefeituras. A distribuidora atua em podas preventivas, por solicitação das prefeituras, quando os galhos estão em contato com a rede elétrica e pode apoiar as prefeituras efetuando o desligamento da rede para que a gestão municipal realize podas com segurança. A Enel Rio tem um plano de poda anual, voltada às árvores que estão em contato com a rede, trazendo a possibilidade de risco à população e ao sistema elétrico. Este ano, a Enel Rio já realizou mais de 5 mil podas em São Gonçalo.

A distribuidora desenvolve um intenso trabalho para identificar e remover irregularidades relacionadas ao consumo de energia, como furtos e fraudes em medidores. A distribuidora esclarece que o furto de energia é crime, com pena de até quatro anos de reclusão, além da obrigação de pagar os valores de consumo retroativo ao período fraudado e custo administrativo. As ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicam todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica. De acordo com estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%. A companhia acrescenta que realiza ações constantes em toda a sua área de concessão no combate ao furto de energia. A adoção da prática popularmente conhecida como “gato” traz sérios riscos tanto para quem pratica o ato quanto à população de forma geral. Manipular um medidor de energia sem habilitação, ou fazer ligação direta na rede elétrica pode gerar choques e acidentes graves, inclusive fatais. Para denunciar furto de energia, basta acessar o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

Em relação a eventuais danos a equipamentos eletro-eletrônicos provocados por eventos elétricos associados à rede de distribuição de energia elétrica, a Enel Distribuição Rio esclarece que segue o que determina a ANEEL por meio da Resolução nº1000/2021 e pelo módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST), que estabelecem os critérios de ressarcimento de danos a serem feitos pelas distribuidoras de energia elétrica.

A companhia acrescenta que o cliente pode dar entrada na solicitação de ressarcimento atendendo aos seguintes requisitos:

* Ser o titular da unidade consumidora onde houve a ocorrência;

* Informar a data e o horário prováveis da ocorrência que o cliente acredita que tenha causado o dano; • Relatar o problema apresentado;

* Descrever as características gerais do equipamento danificado, tais como: marca, modelo, ano de fabricação etc.

Canais de atendimento: Os clientes da Enel Rio podem entrar em contato pela Central de Relacionamento (0800 280 0120) ou atendimento presencial nas lojas de atendimento. Mais informações no site https://www.enel.com.br/pt/Para_Voce/Informacoes_sobre_servicos.html."

