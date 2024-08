Acidente no Centro de Niterói deixa região sem energia e afeta trânsito

Na manhã desta sexta-feira (02), um acidente entre carros no Centro de Niterói deixou a região parcialmente sem energia elétrica e causou transtornos no trânsito. Segundo a apuração, uma colisão entre dois veículos teria projetado os carros em direção a dois poste na Rua Feliciano Sodré, na altura do Moinho. Os bombeiros que atenderam a ocorrência acreditam que um dos condutores tenha adormecido ao volante.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente | Foto: Redação/OSG

O impacto do acidente não deixou o motorista ferido, mas o poste sofreu avarias consideráveis. A colisão envolveu outros veículos, resultando no fechamento de pistas e na interrupção do trânsito na área. Técnicos da Enel foram acionados para avaliar os danos e trabalhar na restauração do serviço de energia elétrica. Até o momento, não há informações precisas sobre a quantidade de imóveis afetados pela interrupção do fornecimento de energia.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência acreditam que um dos condutores tenha adormecido ao volante | Foto: Nittrans

Um pouco mais a frente, na mesma via, um segundo poste também foi atingido por um dos veículos envolvidos no acidente. Causando ainda mais transtornos no local.



Um segundo poste também foi atingido após a colisão de um veículo | Foto: Nittrans

O motorista se recusou a dar declarações sobre o incidente. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente, que também causou congestionamento e complicações no tráfego local.