Série sobre Jesus Cristo será lançada nos congressos de 2024 das Testemunhas de Jeová

Uma série inédita sobre Jesus Cristo será lançada nos congressos de 2024 das Testemunhas de Jeová. Com produção totalmente voluntária, o filme foi filmado na Austrália e em Israel e é o destaque do congresso ‘Declare as Boas Novas!’, das Testemunhas de Jeová.



Réplicas historicamente precisas de Jerusalém, Caná da Galileia, Cafarnaum e Nazaré —regiões visitadas pelo profeta mais notável que já viveu — foram construídas em um cenário de 75 mil metros quadrados em Nova Gales do Sul, na Austrália. Uma equipe de mais de 500 voluntários está produzindo uma série de vídeos épicos, retratando a vida e os ensinamentos de Jesus.

A série A História e o Ministério de Jesus terá 18 episódios e trata-se de um olhar abrangente sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo — sua personalidade e interação com as pessoas. O episódio inicial será lançado no programa do congresso ‘Declare as Boas Novas!’, das Testemunhas de Jeová. Os próximos episódios serão lançados no futuro.

“Estamos entusiasmados em divulgar essa série ao público depois de anos de planejamento e construção do cenário”, disse o porta-voz local das Testemunhas de Jeová, Deoclecio Neri da Matta. “Nós realmente acreditamos que essa série tocará o coração de milhões de pessoas de uma forma que nenhum outro filme sobre Jesus jamais fez”, conclui.



Com um elenco também formado por voluntários, as câmeras começaram a rodar em maio de 2022 na sede nacional das Testemunhas de Jeová, na Austrália. Para aumentar o realismo, os cenários ainda trazem animais mencionados na Bíblia, como burros, ovelhas, pombos e camelos. Algumas cenas foram filmadas no deserto da Judeia, em Israel.

O congresso ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará o Episódio 1 — A Verdadeira Luz do Mundo em duas partes (na sexta-feira e no sábado do programa de três dias). O trailer do episódio 1 já está disponível no jw.org, site oficial das Testemunhas de Jeová.

“Qualquer pessoa que tenha conhecimento, curiosidade ou interesse em algo predito por todos os profetas ficará intrigado e cativado pela série A História e o Ministério de Jesus”, disse Deoclecio Neri da Matta. “Convidamos todos para assistirem ao congresso e aproveitarem esse lançamento emocionante!”.

As Testemunhas de Jeová são uma religião cristã e estão presentes em cerca de 240 países e territórios, sendo uma das maiores educadoras bíblicas voluntárias sem fins lucrativos e produtoras de conteúdo baseado nas Escrituras, incluindo longas-metragens.

Todas as reuniões, congressos, estudos bíblicos e vídeos das Testemunhas de Jeová são gratuitos e estão disponíveis ao público. Nenhuma coleta é feita. Para encontrar uma reunião ou um congresso perto de você, visite o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, e procure o link apropriado na guia Quem Somos.