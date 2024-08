Justiça pede remoção de perfis falsos com foto de Rodrigo Neves

A Justiça Eleitoral de Niterói determinou a remoção de mais de trinta perfis falsos que usavam a imagem do candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT). A decisão atende a um pedido da equipe de campanha do político, que disse não ter qualquer relação com as contas fake e solicitou a exclusão para evitar que a campanha fosse associada práticas de propaganda irregular.

Os perfis foram identificados pela campanha. Com nome e foto do candidato, os perfis não traziam informações de conotação “negativa ou ofensiva", segundo a equipe. Para a campanha, "a presença desses perfis poderia confundir os eleitores, levando-os a acreditar que as publicações são oficiais”.



A liminar da juíza Daniela Ferro Affonso, da 199ª Zona Eleitoral, ordenou que o Instagram remova as contas de forma definitiva imediatamente. A rede social deve, ainda, fornecer informações que ajudem a identificar os responsáveis pela criação dos perfis. O candidato celebrou a decisão.

"Quem não tem trajetória, não tem realizações, entregas, propostas e nem trabalho para apresentar, e tampouco compromisso com a verdade e a democracia, faz esse tipo de coisa. Nós vamos seguir firmes com uma campanha propositiva e ao mesmo tempo buscando na Justiça para resposta a esses atos criminosos", disse Rdorigo.

O Ministério Público Eleitoral foi acionado para acompanhar o caso.