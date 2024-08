Líderes comunitários são capacitados para desenvolver projetos sociais

Aproveitar o conhecimento do território e das necessidades da população que nele vive para transformar vidas. Com esse objetivo, líderes comunitários do Leste Fluminense estiveram reunidos no segundo encontro do ‘Workshop para Elaboração de Projetos Sociais’, iniciativa promovida pela Águas do Rio. O encontro aconteceu na última terça-feira, dia 20, no espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage, em São Gonçalo.

Nesta rodada de aprendizados, os inscritos que participaram da primeira reunião, em junho, apresentaram o planejamento para melhoria ou ampliação das ações comunitárias, obedecendo os parâmetros exigidos em editais e seleções públicas. A análise final dos trabalhos será no próximo dia 29, em São Gonçalo, na sede da Águas do Rio. O autor da melhor proposta será premiado com um notebook.

Um desses trabalhos é coordenado por Sandra Rodrigues e envolve 120 crianças de Itambi, em Itaboraí. Ela tem uma escolinha de futebol e pretende ampliar o atendimento para mais meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.

“As aulas estão sendo ótimas! Tenho pouco tempo como líder comunitária, mas o aprendizado já valeu a pena. Eu não sabia como formular esse planejamento e vejo que as informações transmitidas são essenciais para levarmos melhorias à comunidade”, disse.

Nesta fase, os trabalhos passarão por análise técnica que vai atestar se estão aptos ou precisam de ajustes para buscar patrocínios ou outro tipo de apoio. Aliás, estratégias de captação, fontes de recursos e como adequar os projetos para estarem elegíveis a receber aporte financeiro ou estrutural foram alguns temas abordados. A avalição será feita pela consultoria Oitto Impacto, parceira da Águas do Rio neste ciclo de formação.

Para Susana Lima, supervisora de Responsabilidade Social da concessionária, o workshop é uma ferramenta necessária para as lideranças desenvolverem um planejamento mais claro, facilitando a implantação ou ampliação dessas iniciativas em comunidades.

“Nosso objetivo é capacitá-los, pois os líderes conhecem as realidades locais e identificam as ações para melhorias. Promovendo essa formação, contribuímos para que eles elaborem os planos para captar recursos beneficiar ainda mais pessoas e prosperar em suas localidades. Aqui, na Águas do Rio, queremos oferecer bons serviços e ir além: nosso propósito é transformar vidas”, afirmou.

‘Aqui encontrei a chance’, diz aluna

Mayara Barbosa viu na iniciativa uma oportunidade de buscar suporte para o projeto Niyara, que acolhe mães e mulheres em situação de vulnerabilidade social no bairro Vila Três, no Alcântara, em São Gonçalo.

“Atendemos 50 mulheres e 83 crianças, e pretendo expandir para outras comunidades. Aceitei o convite para a capacitação e estou animada com o direcionamento recebido. Nem todas as empresas estão dispostas a abraçar as iniciativas da comunidade, mas aqui encontrei a chance”, disse.