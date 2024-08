Carnaval 2025: Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (27)

Os ingressos para assistir ao Grupo Especial do Carnaval 2025 começam a ser vendidos nesta terça-feira (27). É possível comprar lugares nas arquibancadas especiais ou cadeiras individuais. O valor dos ingressos varia conforme o setor escolhido pelo comprador, com preços que vão de R$ 190 a R$ 230 (inteira). Outra novidade é o Passaporte Rio Carnaval, que também já está à venda por R$ 450, garantindo acesso ao Sambódromo durante os três dias de desfiles oficiais. As compras podem ser feitas online, a partir das 10h, na plataforma da Ticketmaster.



Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os ingressos estão com preços menores em comparação ao ano passado. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos avulsos, sendo permitida apenas uma meia-entrada. Já o Passaporte Rio Carnaval é limitado a uma unidade por CPF e é intransferível.



Durante os desfiles e no sábado das campeãs, as arquibancadas dos setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11 terão o mesmo preço, assim como as cadeiras individuais do setor 12, que custarão R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia) por dia. Os setores 6 e 8 terão ingressos a R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia), enquanto o setor 7 custará R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).



Mais um dia de folia

O Carnaval 2025 trará novidades: o Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio irá desfilar durante três dias. Além dos dias tradicionais, domingo e segunda-feira de carnaval, a terça-feira também será dedicada aos desfiles das escolas de samba, proporcionando mais um dia de diversão.

A decisão foi divulgada pela Liesa em maio deste ano, organizando os desfiles com quatro escolas por noite, de 2 a 4 de março. No dia 8 de março, ocorrerá o Desfile das Campeãs, com as seis escolas melhor colocadas no carnaval.

Confira a ordem das escolas que irão desfilar

Domingo, 2 de março

Unidos de Padre Miguel



Imperatriz Leopoldinense

Viradouro

Mangueira

Segunda, 3 de março

Unidos da Tijuca



Beija-Flor

Salgueiro

Vila Isabel

Terça, 4 de março

Mocidade Independente de Padre Miguel



Paraíso do Tuiuti

Grande Rio

Portela