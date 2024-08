Frio com sol? Confira a previsão do tempo para a última semana de agosto

A última semana de agosto, que começou com chuva e temperaturas baixas na última segunda-feira (26), aponta maior estabilidade ao longo dos próximos dias, com sol e temperaturas amenas, pelo menos até sábado (31).

Na praia de Piratininga, Niterói, foi possível ver maior circulação de pessoas, que aproveitaram o tempo firme e de sol para curtir o dia ao ar livre.

Confira a previsão para São Gonçalo e Niterói:



São Gonçalo

Terça-feira (27): Máxima de 21°C e mínima de 11°C o dia será de sol com algumas nuvens.

Quarta-feira (28): Máxima de 24°C e mínima de 11°C, o dia terá névoa ao amanhecer e sol ao longo do dia.

Quinta-feira (29): Máxima de 26°C e mínima de 13°C, o dia será de sol sem nuvens no céu. A noite o tempo permanecerá aberto e sem nuvens.

Sexta-feira (30): Máxima de 27°C e mínima de 15°C, o dia será de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva.

Sábado (31): Máxima de 28°C e mínima de 16°C, o sábado também será de sol, sem chance de chuva.

Domingo (1): Máxima de 24°C e mínima de 15°C, a previsão é que o dia esteja nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Em Niterói, terça (27) teve máxima de 20°C e mínima de 12°C | Foto: Kiko Charret

Niterói

Terça-feira (27): Máxima de 20°C e mínima de 12°C, o dia será de sol com algumas nuvens.

Quarta-feira (28): Máxima de 23°C e mínima de 12°C, o dia também será de sol com algumas nuvens.

Quinta-feira (29): Máxima de 25°C e mínima de 14°C, a previsão aponta sol para todo o dia, sem nuvens no céu. À noite o tempo continuará aberto.

Sexta-feira (30): Máxima de 26°C e mínima de 16°C, o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens irão aumentar no decorrer da tarde.

Sábado (31): Máxima de 27°C e mínima de 17°C, o dia também será de sol, com nevoeiro ao amanhecer.

Domingo (1): Máxima de 30°C e mínima de 18°C, o dia será de sol, sem nuvens no céu. À noite o tempo permanecerá aberto.