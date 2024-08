Influenciador que atropelou fisioterapeuta dirigia acima da velocidade permitida

O laudo da perícia concluiu que o influenciador Vitor Vieira Belarmino estava dirigindo acima da velocidade permitida quando atropelou o fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do estado. De acordo com o documento, obtido pelo programa Fantástico, da Rede Globo, o jovem dirigia entre 92 e 118 km/h no momento do acidente. O limite da via é de 70 km/h.

Segundo o documento, o veículo teria passado de 150 km/h em determinados trechos da avenida. Os peritos do caso afirmam que, se Vitor estivesse dentro dos limites de velocidade, teria conseguido frear o carro e evitar o acidente. O influenciador não prestou socorro e se encontra foragido desde 14 de julho, quando a justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, contra ele.

A perícia indicou presença de sangue no para-brisa e na traseira do carro. Em análise feita a partir de um vídeo da câmera interna do veículo, Belarmino fumava um cigarro eletrônico durante o acontecimento.

Uma motocicleta que passou atrás do fisioterapeuta segundos antes do acidente também foi periciada. Os agentes concluíram que seria impossível qualquer tipo de contato entre Fábio e a moto, visto que a distância entre os dois era de 1,5 metros. A hipótese foi levantada pela defesa de Vitor, que chegou a falar que o motociclista teria empurrado a vítima.

A investigação continua em andamento. De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar o influenciador. Após o acidente, a prefeitura do Rio decidiu reduzir a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Dentro de 90 dias, os automóveis não poderão passar de 60 km. Para contribuir com a iniciativa, os chamados speed tables, uma faixa elevada semelhante aos quebra-molas, serão colocados ao longo da via.