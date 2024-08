Inclusão: Pais de autista celebram comunicação com tatuagem

A comunicação efetiva com a criança, como a expressão de sentimentos e vontades, sempre foi um desafio por conta do TEA - Foto: Reprodução/redes sociais

A comunicação efetiva com a criança, como a expressão de sentimentos e vontades, sempre foi um desafio por conta do TEA - Foto: Reprodução/redes sociais

Há pouco mais de um ano, Annie Coutinho e Rafael Borges apresentaram o método de soletração, através de uma prancha de letras impressa, ao filho Felipe, de 7 anos, que é autista não verbal.

Felipe é autista nível 3, não falante e com apraxia da fala. “Fora do Brasil tem uma vertente que ensina os autistas não falantes a se comunicarem apontando letras. E aí eu comecei a ler e a estudar sobre”, contou a mãe do menino.

Ainda segundo ela, a comunicação efetiva com o filho, como a expressão de sentimentos e vontades, sempre foi um desafio por conta do Transtorno do Espectro Autista (TEA).



“Comecei a perceber que tinha que ter a prancha de letras mais perto, mas nem sempre conseguia. Até que um dia escrevi o alfabeto com canetinha no meu braço”, relembrou Annie.

O improviso deu certo e, em maio deste ano, ela tatuou as letras no antebraço. Pouco mais de um mês depois, o marido fez a mesma tatuagem. “Nós somos uma equipe. A gente faz tudo em prol dos nossos filhos", afirmou.

Viralizou nas redes

Annie é acostumada a postar o dia a dia com os filhos nas redes sociais.

“Posto [nas redes sociais] desde que o Lipe foi diagnosticado, com 1 ano e meio de idade. Desde que eu comecei a compartilhar, serviu de inspiração para outras mães que também têm filho autista e, às vezes, temem sair de casa com as crianças”, explicou Annie.

Há cerca de duas semanas, a família foi em um parquinho de eletrônicos em um shopping, em Bragança Paulista. “Ele estava em um brinquedo que gira e queríamos saber se ele queria ir de novo ou se queria sair. Foi quando eu perguntei se ele queria ‘mais’, e ele apontou na tatuagem M-A-I-S", contou.

Os pais gravaram a interação e postaram na rede através de uma publicação que já alcançou mais de 5,8 milhões de visualizações.