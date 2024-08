Túnel da Covanca fecha novamente por incêndio em caminhão

O Túnel da Covanca, na Linha Amarela, foi fechado em ambos os sentidos devido a um incêndio em um caminhão ocorrido na manhã desta segunda-feira (26). Este é o segundo incidente em menos de um mês; no dia 8, um incêndio semelhante deixou 110 pessoas intoxicadas pela fumaça.

O incidente desta manhã ocorreu no sentido Centro. Os bombeiros dos quartéis do Méier e Jacarepaguá foram acionados por volta das 10h10. Até o momento da última atualização desta reportagem, não foram registrados feridos. Algumas pistas já foram liberadas: a que leva à Barra foi aberta às 10h45, e o tráfego no sentido Centro foi parcialmente restabelecido por volta das 11h30.

O que aconteceu no dia 8?



No dia 8, um incêndio também envolvendo um caminhão, que transportava cerveja, com destino ao Centro, causou grande tumulto. Naquela ocasião, 110 pessoas foram hospitalizadas devido à intoxicação pela fumaça. A fumaça tomou conta das vias, forçando diversos motoristas e passageiros a abandonarem os veículos e fugirem a pé. Aproximadamente 20 carros foram abandonados ao longo da via.