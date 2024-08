Maricá decreta ponto facultativo nesta segunda-feira (26/08)

Prefeitura decreta ponto facultativo após título do Maricá Futebol Clube - Foto: Elsson Campos/ Divulgação

Prefeitura decreta ponto facultativo após título do Maricá Futebol Clube - Foto: Elsson Campos/ Divulgação

Nesta segunda-feira(26/08), a Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Isso se deve a conquista do título do Maricá Futebol Clube e o seu acesso ao Campeonato Carioca de 2025. Vale lembrar que os serviços de saúde e todas as escolas da rede municipal de ensino vão funcionar normalmente.

O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes nas repartições públicas, cujas atividades não podem ser suspensas por conta de exigências técnicas ou por interesse público.

Leia mais:



Maricá vence o Olaria nos pênaltis e garante vaga na Série A do Campeonato Carioca

Maricá está entre as dez cidades mais ricas do Brasil, aponta IBGE

Entre os serviços essenciais que continuarão abertos estão as emergências por demanda espontânea, como o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), as Unidades de Pronto Atendimento 24h de Inoã e Santa Rita, em Itaipuaçu, o SAMU 192, além dos plantões da Defesa Civil e da Guarda Municipal e os serviços de coleta de lixo.