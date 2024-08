Maricá está entre as dez cidades mais ricas do Brasil, aponta IBGE

O município de Maricá se tornou a segunda cidade mais rica do Rio de Janeiro e uma das dez cidades mais ricas do Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade na Região Metropolitana tem o oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os dados, que são os mais recentes divulgados pelo Instituto, são relativos ao ano de 2021.

Maricá foi a cidade que mais cresceu economicamente no início da década. A cidade, que em 2002 ocupava o 354º lugar no ranking do PIB nacional, avançou para a 26ª posição em 2020 e entrou no top 10 no ano seguinte. O produto interno bruto da cidade é de 85,1 bilhões de reais, segundo IBGE. A única cidade no estado do Rio na frente de Maricá é a capital, que ocupa o segundo lugar no ranking nacional, com PIB de 359,6 bilhões de reais.

Boa parte do avanço na arrecadação financeira de Maricá é decorrente da compensação financeira recebida pelo município por conta da exploração de combustíveis não-renováveis na região. Em 2021, a cidade recebeu 1,33 bilhão de reais em royalties e 1,55 bilhão de reais das concessionárias de petróleo e gás natura que exploram o setor na cidade.



SP e RJ continuam no topo

No ranking geral, São Paulo segue a cidade mais rica do país, com PIB de 828,9 bilhões de reais. O valor é representa mais do que o dobro do PIB da segunda cidade no ranking, o Rio de Janeiro, que tem 359,6 bilhões de reais. Na soma, os onze municípios no topo da lista representam quase um quarto do Produto Interno Bruto de todo o país. Confira a lista completa das dez cidades mais ricas do Brasil:

1º – São Paulo (R$ 828,9 bilhões)

2º – Rio de Janeiro (359,6 bilhões)

3º – Brasília (286,9 bilhões)

4º – Belo Horizonte (105,8 bilhões)

5º – Manaus (103,2 bilhões)

6º – Curitiba (98 bilhões)

7º – Osasco (86,1 bilhões)

8º – Maricá (85,1 bilhões)

9º – Porto Alegre (81,5 bilhões)

10º – Guarulhos (77,3 bilhões)