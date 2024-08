Maricá vence o Olaria nos pênaltis e garante vaga na Série A do Campeonato Carioca

O Maricá é o campeão da Série A2 do Campeonato Carioca. O 'Tsunami' garantiu a conquista do troféu ao vencer o Olaria, neste domingo (25), nos pênaltis por 3x1. No tempo normal, empate sem gols. Com o título, veio também o acesso. O Maricá disputará a primeira divisão do estadual em 2025.

A partida, disputada no Estádio João Saldanha, em Maricá, foi equilibrada do começo ao fim. Assim como na primeira partida da decisão, houve um novo empate. Nas penalidades, brilhou o goleiro Dida. Além de pegar duas cobranças, o goleirão viu uma das cobranças passar por cima do seu gol.



Na última cobrança, o capitão Sandro Silva converteu e colocou o 'Lobisomem' pela primeira vez na história na Primeira Divisão do Campeonato Carioca.



Os finalistas agora voltam suas atenções para as oitavas de final da Copa Rio. Na quarta-feira (28), o Maricá enfrenta a Portuguesa, às 19 horas. No primeiro jogo, empate em 2x2. O Olaria, às 14h45, encara o Boavista, em Bacaxá. Na primeira partida, tudo igual em 3x3.