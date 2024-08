Moradora de São Pedro d'Aldeia faz festa de aniversário para Silvio Santos há 20 anos

Erilda Bittencourt reúne a família e amigos todos os anos no dia 12 de dezembro para comemorar o aniversário de Silvio Santos - Foto: Arquivo Pessoal

Erilda Bittencourt reúne a família e amigos todos os anos no dia 12 de dezembro para comemorar o aniversário de Silvio Santos - Foto: Arquivo Pessoal

O amor de fã não tem limite, atravessa os anos, as gerações e até mesmo a distância para ter o ídolo mais perto, nem que seja apenas de uma forma simbólica. E um dos exemplos clássicos desse amor é o apresentador Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17), mas que nunca será esquecido, principalmente para a moradora de São Pedro da Aldeia, Erilda Bittencourt, de 76 anos, que durante 20 anos realizava uma festa de aniversário para o comunicador no dia 12 de dezembro.

Erilda era uma das maiores frequentadoras dos estúdios SBT, pois foi convidada para participar dos programas da casa três vezes. Entretanto, infelizmente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Silvio Santos, de quem sempre foi fã, então encontrou uma forma singular de homenagear o grande comunicador brasileiro.

“Eu sempre gostei dele, e uma maneira de homenagear seria fazer uma festa. Faço festa para ele por admiração, mas sem ele não tem graça. Vou fazer agora só para Roberto Carlos”, declarou.

Festa em homenagem ao grande comunicador e empresário Silvio Santos | Foto: Arquivo Pessoal

Silvio Santos reunia a família brasileira na frente da televisão, como conta Erilda: “Sempre assistimos aos domingos. Desde que vi a primeira vez, não parei mais e continuo assistindo. Os programas que mais gosto eram ‘Porta da Esperança’ e ‘Show do Milhão’, mas gosto de praticamente todos”, disse.



No dia 12 de dezembro, quando o comunicador fazia aniversário, a fã número 1 conta que sempre havia convidados. "Meus amigos e admiradores dele”, explicou.

Última festa realizada no ano passado | Foto: Arquivo Pessoal

Mas para quem pensa que a festa não faz jus ao aniversariante, está completamente enganado, pois além da alegria e diversão, a homenagem contava com bolo confeitado, doces, salgadinhos e até mesmo um porta retrato com a imagem de Silvio Santos.

Mesa com os aperitivos da festa | Foto: Arquivo Pessoal

“Ele pode inspirar pelo bom caráter, bom empresário e maravilhoso pai de família e marido”, concluiu, com alegria e saudades.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca