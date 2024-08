Degusta Gastronomia: Senac RJ oferece minicursos gratuitos em Niterói

O Senac RJ celebra o mês da gastronomia com o Degusta Gastronomia, iniciativa que oferece minicursos gratuitos na unidade de Niterói. As aulas são realizadas de 2 a 6 de setembro e todos os participantes recebem certificados. A novidade é que, para participar desta degustação, os interessados podem fazer a pré-inscrição no Rio Gastronomia 2024.

Na programação estão disponíveis os workshops 'Caldinho de Feijão é tudo igual?', 'O segredo da coxinha perfeita', 'Segredos para vender mais: fotografando alimentos', 'Adeus Comida Repetitiva: Crie Variadas e Apetitosas', e 'Delícias no pote'.

De 15 de agosto a 1º de setembro, o Senac RJ está presente na 14ª edição do Rio Gastronomia, no Jockey Club Brasileiro. O público poderá aproveitar aulas-show, o restaurante-escola Senac Casa Villarino Bar, conhecer os lançamentos da Editora Senac Rio e, ainda, receber informações sobre os minicursos gratuitos e a campanha de descontos especiais para visitantes do evento.



Sobre o Senac RJ

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Senac RJ promove Degusta Gastronomia com minicursos gratuitos em setembro

Inscrições no Rio Gastronomia 2024 | Jockey Club Brasileiro

Unidade Niterói

Rua Almirante Teffé, 680 – Centro

02/09 | Caldinho de Feijão é tudo igual? | 18h

03/09 | Adeus Comida Repetitiva: Crie Variadas e Apetitosas |18h

04/09 | O segredo da coxinha perfeita! | 18h

05/09 | Segredos para vender mais: fotografando alimentos | 18h

06/09 | Delícias no pote | 18h