"Vagina mais bonita do Brasil": Segunda edição do concurso abre votação popular

A segunda edição do concurso "Vagina mais bonita do Brasil" está de volta e já abriu a votação popular. Em sua primeira edição, em 2021, o evento gerou bastante repercussão ao eleger a carioca Maitê Sasdelli como vencedora com 53% dos votos. Este ano, o concurso conta com a participação de 26 mulheres, cada uma representando um estado brasileiro, que concorrem ao título em setembro. O prêmio para a vencedora será de R$ 10 mil.

Candidatas revelam seus segredos

As candidatas revelaram seus segredos de cuidados para manter a região íntima saudável e esteticamente agradável. Em um país onde a preocupação com a aparência é constante, como evidenciado pelos dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) que registraram mais de 20 mil labioplastias em 2020, as participantes destacam alternativas menos invasivas que incluem técnicas de hidratação, esfoliação e clareamento.

Rafaela Berger, do Rio Grande do Sul, defende o uso de vaporização com ervas, óleo de coco e esfoliação regular para manter a pele saudável. Jean Grey Bianca, do Rio de Janeiro, aposta em óleo, esfoliante, e produtos específicos para a região íntima, destacando a importância de sentir-se confiante.

Ketlin Groisman, do Distrito Federal, utiliza argila branca, óleo de rosa mosqueta e pomada de assaduras para acalmar a pele e evitar irritações. Natasha Naturista, de Santa Catarina, prefere um cuidado minimalista, evitando o uso de calcinha e lavando a região apenas com água ou sabonete neutro. Por fim, Lary Cubas, do Maranhão, recomenda o uso de óleo de coco, esfoliação semanal e prefere calcinhas de algodão, além de sugerir o uso de coletores menstruais ou calcinhas absorventes como alternativas mais saudáveis.

Para saber mais sobre a votação e inscrição acesse: ppkbrasil.com.br